PUBBLICATO L’AVVISO PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI FIERE E MERCATINI NEL 2021

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato al 5 aprile prossimo

PISTOIA. Il Comune di Pistoia ha pubblicato l’avviso per individuare soggetti idonei a organizzare e gestire fiere, fiere promozionali, manifestazioni commerciali a carattere straordinario e mercatini degli hobbisti.

La possibilità di svolgere tali attività sarà in ogni caso subordinata a quanto previsto dalle normative in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sulla base delle adesioni, l’Amministrazione comunale provvederà a stilare il calendario delle manifestazioni per il 2021, che nel secondo semestre dell’anno potrà essere implementato con ulteriori iniziative derivate dalla pubblicazione di un eventuale nuovo bando.

Possono aderire all’avviso, gli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, gli imprenditori individuali e le società regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Oltre a proporre nuove manifestazioni, i richiedenti potranno impegnarsi anche nella organizzazione e gestione delle fiere promozionali previste nell’attuale ‘Piano comunale del commercio su aree pubbliche’ (ossia il Free Market di via Roma, Il meglio di via Cino, 900 in via Roma e dintorni, Fiera d’autunno, Fiera di primavera, Fiera della Madonna di Valdibrana).

I soggetti interessati dovranno presentare la propria proposta in formato digitale entro le ore 12 del 5 aprile unicamente tramite Pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it.

Le domande saranno valutate per la calendarizzazione annuale valida fino al 31 dicembre 2021.

L’avviso e gli allegati sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune e sul nostro sito nell’area tematica ‘Commercio’.

Per ricevere informazioni e per prendere visione degli atti è possibile scrivere all’indirizzo: annona@comune.pistoia.it

