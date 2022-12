PUBBLICATO UN BANDO PER ASSEGNARE ALLA VENDITA ALCUNI ALLOGGI ERP SFITTI TRAMITE UNA PRELIMINARE MOBILITÀ

Da oggi 27 dicembre al 24 febbraio 2023 sarà possibile presentare la domanda per accedere alla graduatoria. Possono partecipare nuclei familiari già assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica da più di 5 anni

PISTOIA. Il Comune ha pubblicato un bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione in mobilità finalizzata alla vendita di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) sfitti, anche aventi necessità di interventi di manutenzione straordinaria, facenti parte del piano di vendita approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 90 del 17 luglio 2018.

Possono partecipare nuclei familiari già assegnatari di alloggi Erp da più di 5 anni, che risiedono o che svolgono la propria attività lavorativa nel comune di Pistoia e che intendono acquistare un alloggio Erp tra quelli in elenco tramite una preliminare assegnazione in mobilità. Il bando è indetto ai sensi della disciplina sull’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica prevista dalla normativa regionale (legge n. 5 del 2014), dal Regolamento Erp approvato dal consiglio comunale ed esecutivo dal 19 aprile 2021 e dalla deliberazione di giunta comunale n. 162 del 14 luglio 2021.

Da oggi martedì 27 dicembre fino al 24 febbraio 2023 sarà possibile presentare la domanda per accedere alla relativa graduatoria.

Le domande potranno essere presentate unicamente in modalità online attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale presente sul sito https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/ Comune di Pistoia, area ‘Servizi online’, sezione ‘Servizi per l’Abitare’ al quale è possibile accedere attraverso SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o Carta di identità elettronica o Tessera sanitaria abilitata, intestati al richiedente. Gli eventuali documenti da allegare dovranno essere esclusivamente in formato Pdf/A.

Se il cittadino è in grado di compilare la domanda, ma non ha gli strumenti per farlo (computer, scanner, lettore smartcard) è attiva e disponibile una postazione alla Biblioteca San Giorgio, senza prenotazione.

Per informazioni sulla compilazione della domanda online è possibile contattare i numeri 0573/371400, 0573/371434 e 0573/371427 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.

Il protocollo generale del Comune non potrà accettare domande inviate in formato cartaceo, via pec o via posta elettronica.

