publiacqua. ACQUA TORBIDA E BASSA PRESSIONE IN VARIE ZONE DELLA CITTÀ

Dalle ore 00.01 alle ore 06.00 di martedì 16 gennaio

PRATO. Publiacqua informa i cittadini del Comune di Prato che, causa lavori di riparazione di una perdita sulla rete idrica, dalle ore 00.01 alle ore 06.00 di martedì 16 gennaio, si registreranno torbidità e basse pressioni nelle zone di Gonfienti, Mezzana, zona del centro storico del Comune, zona Chiesanuova, zona la Pietà, Sacra Famiglia, via Firenze, zona via Zarini, via Ferrucci, zona viale Montegrappa, zona Soccorso e limitrofe.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

