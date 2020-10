publiacqua. CORONAVIRUS, APERTURA UFFICI AL PUBBLICO SU APPUNTAMENTO

Da lunedì 2 novembre

PISTOIA – PRATO. Informiamo i cittadini che, in relazione alle misure adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus, Publiacqua da lunedì 2 novembre aprirà i propri Uffici al Pubblico di Firenze, Prato, Pistoia e San Giovanni Valdarno solo su appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 055/6862616, 055/6862617, 0574/478419 da Lun. a Giov. dalle ore 08.30 alle ore 16.30 ed il Ven. dalle ore 08.30 alle ore 13.00.

L’appuntamento può essere preso anche attraverso il Call Center 800 238 238.

Publiacqua ricorda ai propri utenti che a maggior ragione in questo momento per qualsiasi necessità possono utilizzare i canali di contatto alternativi utili a minimizzare gli spostamenti e gli affollamenti in luoghi pubblici e quale misura precauzionale e di buon senso.

Per informazioni e pratiche commerciali sono disponibili infatti i seguenti canali:

numero verde 800 238 238 (da numero fisso) e 055 0518080 (dal cellulare) con il seguente orario: dal lunedì al venerdì 09:00 – 18:00; sabato 09:00 – 13:00

lo sportello on line MyPubliacqua, disponibile sul sito ( wwww.publiacqua.it ) e tramite App disponibile sia sui sistemi Android che IOs.

[publiacqua spa]