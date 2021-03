publiacqua. IN ZONA ROSSA CHIUDONO AL PUBBLICO GLI UFFICI DI VIA DEL GELSO

PRATO. Publiacqua Informa i cittadini della Provincia e del Comune di Prato che, in conseguenza del passaggio della suddetta Provincia in zona rossa, da lunedì 15 marzo gli Uffici al Pubblico di Via del Gelso rimarranno chiusi.

Tale misura sarà revocata o modificata con il variare delle misure sanitarie decise dalle autorità per la città e la Provincia di Prato.

Ricordiamo ai cittadini che è possibile effettuare pratiche commerciali utilizzando i canali di contatto alternativi:

➡️accedendo allo sportello on line MyPubliacqua, disponibile sul sito (wwww.publiacqua.it) e tramite App disponibile sia sui sistemi Android che IOs.

➡️chiamando i seguenti numeri telefonici: 055/6862616, 055/6862617, 0574/478419 (da Lunedi al Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 ed il Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 ) oppure contattando il Call Center al numero 800 238 238 (da numero fisso gratuito) e 055 0518080 (dal cellulare) con il seguente orario: dal lunedì al venerdì 09:00 – 8:00; sabato 09:00 – 13:00

Sarà garantito il normale funzionamento del nostro numero verde guasti (800 314 314).

[publiacqua]