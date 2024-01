PUBLIACQUA, LAVORI NOTTURNI A QUARRATA

Dalle ore 00:01 alle ore 06,00 di martedì 23 gennaio si registreranno temporanee mancanze d’acqua con possibili fenomeni di intorbimento nelle ore mattutine

QUARRATA. Publiacqua Informa i cittadini del Comune di Quarrata che, causa lavori notturni di ricerca perdite occulte sulla rete idrica, dalle ore 00:01 di martedì 23 gennaio, si registreranno temporanee mancanze d’acqua nella zona di Quarrata compresa tra via San Lorenzo e via dei Ronchi a Est, Buriano, via di Lucciano, via Burianese (esclusa) e via Pollaiolo a Sud, via delle Poggiole (esclusa) a Ovest, via della Vigna (esclusa), via dei Ronchi e via Parini a Nord.

Possibili fenomeni di intorbidamento dell’acqua potranno registrarsi nelle ore della mattina. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

La situazione tornerà a normalizzarsi entro le ore 06:00 di martedì 23 gennaio.

[publiacqua]