publiacqua. LAVORI SULLA RETE IDRICA IN ZONA NARNALI

PRATO. Causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 8.30 di lunedì 27 febbraio si registreranno mancanze d’acqua in loc. Narnali, via Pistoiese, via Legnano, via Podgora, via Sabotino, via del Podere della Torretta, via Custoza, via Lissa e limitrofe.

La situazione tornerà a normalizzarsi al termine dell’intervento previsto il pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro.

