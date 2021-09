publiacqua. MANCA IL QUORUM. L ’ASSEMBLEA NON DELIBERA LE MODIFICHE STATUTARIE

Erano presenti i soci pubblici Acqua Toscana (53,16%), Publiservizi (0,43%), e altre amministrazioni comunali per un totale del 54,922% delle azioni. Era altresì assente il socio privato Acque Blu Fiorentine proprietario del 40% del capitale sociale

FIRENZE. A seguito del provvedimento del Tribunale di Firenze del 25/08/2021 che respingeva il ricorso di Acque Blu Fiorentine spa, socio di Publiacqua, è stata convocata per ieri l’assemblea dei soci di Publiacqua per discutere in merito alle proposte di modifica dello statuto approvate all’unanimità dal consiglio di amministrazione lo scorso 9 giugno 2021.

Erano presenti i soci pubblici Acqua Toscana (53,16%), Publiservizi (0,43%), e altre amministrazioni comunali per un totale del 54,922% delle azioni. Era altresì assente il socio privato Acque Blu Fiorentine proprietario del 40% del capitale sociale.

L’Assemblea non ha potuto quindi deliberare in merito alle modifiche statutarie all’ordine del giorno (essendo previsto un quorum deliberativo dei due terzi del capitale sociale) collegate al progetto multiutility.

