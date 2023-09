PULIAMO IL MONDO 2023, VENERDÌ E SABATO INIZIATIVE DI PULIZIA DI SPAZI PUBBLICI CON GIOVANI E FAMIGLIE

Il 22 settembre partecipano gli studenti del comprensivo Cino da Pistoia-Galileo Galiei per pulire il Parco della Rana e le elementari di Valdibrana e Piteccio per pulire intorno ai loro plessi scolastici. Il 23 settembre l’iniziativa si svolgerà alle Fornaci ed è aperta a tutte le famiglie

PISTOIA. Nuovo appuntamento quest’anno con l’iniziativa Puliamo il Mondo, promossa da Legambiente in collaborazione con il Comune, il Centro per le Famiglie e la cooperativa Intrecci, che quest’anno raggiunge il traguardo del ventesimo anno a Pistoia.

Due giorni di volontariato ambientale, venerdì 22 e sabato 23 settembre, con appuntamenti con studenti e famiglie per ripulire spazi a verde, piazze e strade.

“Per un clima di pace” è il messaggio scelto quest’anno da Legambiente che unirà idealmente tutte le iniziative che si svolgeranno contemporaneamente in Italia.

Venerdì 22 settembre gli studenti di alcune classi dell’istituto comprensivo Cino da Pistoia-Galileo Galilei si ritroveranno per la pulizia della zona di Belvedere e del Parco della Rana. Sempre il 22 settembre parteciperanno anche le classi quinte delle scuole elementari di Valdibrana e Piteccio con la pulizia intorno ai loro plessi scolastici.

Sabato 23 settembre l’invito è rivolto a tutte le famiglie della città per pulire il quartiere delle Fornaci. Il ritrovo è alle 9.30 in piazza Nelson Mandela.

Gli aspiranti volontari ambientali potranno ritirare il kit (sacchetti, guanti e cappellino) per raccogliere i rifiuti direttamente sul posto.

«Abbiamo aderito con convinzione anche quest’anno all’iniziativa – evidenzia l’assessore all’ambiente Gabriele Sgueglia – perché crediamo che promuovere una cultura di rispetto dell’ambiente e del valore che questo ha per tutti noi, anche soprattutto attraverso piccoli gesti quotidiani, sia importante da trasmettere alle nuove generazioni.

Proprio per questo Puliamo il Mondo è organizzata coinvolgendo alcune scuole del territorio ma anche le famiglie. Come Comune ci stiamo muovendo in diverse direzioni per contrastare il problema dell’abbandono e della gestione dei rifiuti in generale».

«Vogliamo spazi pubblici più puliti, accoglienti e inclusivi – sottolinea il presidente di Legambiente Pistoia Antonio Sessa —, un mondo sostenibile per tutti, in un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, con gli altri esseri viventi e la natura. Proprio per questo motivo anche quest’anno coinvolgeremo numerosi ragazzi e ragazze che parteciperanno sui temi del rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. Ringrazio Alia per avere fornito una parte del materiale necessario alla raccolta».

In caso di maltempo l’iniziativa sarà spostata alla settimana successiva.

Per ulteriori informazioni: info@centrofamigliepistoia.it oppure Centro per le Famiglie Pistoia telefono 0573 371011, cell. 331 6860212.

[comune di pistoia]