pulizia stradale. TORNANO IN VIGORE I DIVIETI DI SOSTA

PISTOIA. Da lunedì 8 giugno tornano in vigore i divieti di sosta per pulizia meccanica e spazzamento delle strade sia in centro che in periferia. La sospensione era stata disposta i primi giorni di marzo per l’intera durata della fase acuta dell’emergenza sanitaria da Covid-19, così da agevolare la sosta delle auto in prossimità delle abitazioni, evitare spostamenti e permettere a chi si trovava in isolamento di rimanere in casa.

Durante questi due mesi, i servizi di spazzamento e pulizia meccanica sono stati effettuati da Alia Servizi Ambientali SpA con l’ausilio dei soffioni.

Se da marzo i cittadini non hanno più dovuto spostare la propria automobile nelle fasce orarie in cui vigeva il divieto di sosta, da lunedì 8 giugno dovranno nuovamente porre attenzione ai giorni e agli orari in cui viene svolto il servizio di spazzamento, indicati nella segnaletica presente in strada.

[comune di pistoia]