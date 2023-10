QUALCUNO CHE SI OCCUPI DI ME, AL CENTRO CULTURALE “LA GUALCHIERA”

L’appuntamento è per stasera sabato 7 e domani domenica 8 ottobre alle ore 21. Uno spettacolo sulla cura come mezzo terapeutico per la ricerca dell’amore

MONTEMURLO. “Qualcuno che si occupi di me” è lo spettacolo in due atti, liberamente tratto da Terapia di gruppo Dario, che si svolgerà sabato 7 e domenica 8 ottobre ore 21 al centro culturale La Gualchiera (via del Carbonizzo, 9-11).

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Montemurlo con il patrocinio del Comune.

La cura è qui intesa come mezzo terapeutico per la ricerca dell’amore. La premura di volerlo trovare ad ogni costo. Il fallimento o il successo come risultato finale? Dario e Anna, belli, giovani e intraprendenti si mostrano come lo specchio di una società che ha la convinzione di aver trovato la soluzione ad ogni problema. Lo spettacolo teatrale è realizzato dalla Compagnia Neropanda.

Per maggiori informazioni e prenotazioni si può contattare la Pro Loco Montemurlo telefono 0574558 584 o scrivere a lagualchiera@prolocomontemurloaps.it

[masi — comune di montemurlo]