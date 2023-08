QUANDO IL CINEMA INCONTRA LA MUSICA

Sabato 26 Agosto Pracchia in musica Festival a Bardalone con la proiezione del film “Shine”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sabato 26 agosto Pracchia in Musica Festival, che si realizza grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, trasloca a Bardalone dove, nella sede e in collaborazione con l’Associazione L’Unione, via Matteotti 1041, alle ore 21, sarà proiettato il film “Shine” del regista australiano Scott Hicks.

Uscito nel 1996 il film racconta la vera storia di David Helfgott interpretato in modo magistrale da Geoffrey Rush, un promettente pianista, incoraggiato dagli insegnanti, ma frenato da un padre possessivo, violento, ambizioso e aggressivo ai limiti della follia, che governa la famiglia con regime ferreo.

Dopo aver subito indicibili pressioni a livello esistenziale ed essere stato bloccato nella possibilità di studiare all’estero il giovane con una dolorosa decisione, contrastata dal padre in tutti i modi, va a studiare in Inghilterra. Qui si rivelerà un grandissimo interprete e partecipa ad un importante concorso portando il Concerto per pianoforte n. 3 di Sergej Rachmaninov, entrato nella leggenda per la sua difficoltà.

Alla fine del concorso, dopo aver suonato in modo superlativo, manifesta segni di schizofrenia e viene ricoverato per molti anni in una clinica psichiatrica, dove gli viene proibito ogni contatto con la musica. Il riscatto avviene conoscendo una donna saggia e comprensiva che decide di seguire l’esistenza di una persona molto particolare, un genio capace di suonare in modo sublime il pianoforte con un approccio alla vita decisamente eccentrico.

Lentamente, sentendosi amato, accolto, apprezzato, David Helfgott ricomincia con i concerti e riprende a vivere.

[chiara sirk]