quarrata. “10 ANNI SENZA STEFANO”, AL PARCO VERDE UNA SERATA MUSICALE IN RICORDO DEL NOTO COMMERCIANTE

Era stato il titolare del negozio di dischi “Pentagramma”

QUARRATA. [a.b.] In ricordo di Stefano Lomi a 10 anni dalla sua scomparsa, stasera venerdì 25 novembre ore 21 al Parco Verde, Olmi. si terrà una serata musicale che vedrà la presenza di Sergio Mascagni, Roberto Ponziani e Michele Tropeano.

“Solo tanta musica, fra amici, perché la musica è stata l’elemento predominante della sua vita” spiega Massimo Cappelli, che l’ha promossa.

“La serata — ha aggiunto — non costa niente. I musicisti non pretendono compensi, io ho fatto la comunicazione a costo zero e il Parco Verde ci ha dato gratuitamente gli spazi accollandosi loro il costo della Siae. Solo una serata per ricordare un amico nella quale non gira denaro“.

Scomparso il 10 novembre del 2012 a 54 anni Lomi è stato per anni titolare del “Pentagramma” storico negozio di dischi e strumenti musicali aperto nel 1982 e chiuso nel 2009, punto di riferimento per gli appassionati di musica quarratini.

In tanti ricordano il “Doc” come persona estremamente gentile e sempre disponibile.

La serata si terrà in quello stesso circolo Arci dove Stefano Lomi aveva prestato il proprio servizio al banco del bar e come consigliere

