quarrata. 40 MILA EURO DAL COMUNE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

Concluso l’esame delle proposte presentate al bando indetto dal Comune: 17 le realtà associative che saranno sostenute grazie ai fondi messi a disposizione dall’Amministrazione.

QUARRATA. L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione 40.000 euro a sostegno di tutte quelle realtà associative che operano in ambito culturale, sportivo, educativo, di promozione del territorio. L’obiettivo è sostenere la fitta rete di associazionismo che offre momenti di socialità, di svago alla popolazione, ed offre occasioni di conoscenza e valorizzazione culturale della città.

“Sono già alcuni anni – afferma il Sindaco Marco Mazzanti – che l’Amministrazione stanzia annualmente alcune risorse, distribuite attraverso bando, a sostegno delle realtà culturali, sportive e promozionali del territorio; sono particolarmente lieto di erogare queste risorse durante questo difficile 2020, perché spero che questi contribuiti possano servire anche a dare un segnale di sostegno e di incoraggiamento a tutte quelle realtà che in questo momento stanno soffrendo per le limitazioni e le chiusure, purtroppo necessarie, imposte a livello nazionale per limitare i contagi da Covid19: un segnale, dunque, che il Comune è presente ed intende sostenere, per quanto può, le realtà del proprio territorio”.

Durante l’estate il Comune ha infatti emanato un bando pubblico per la concessione di contributi e vantaggi economici a sostegno di iniziative e progetti in ambito sportivo, culturale, didattico e di promozione del territorio promossi da associazioni e soggetti che operano nel comune di Quarrata. Potevano partecipare tutte quelle realtà senza fini di lucro, che intendevano organizzare (o avevano già organizzato) nel 2020 iniziative di interesse pubblico in ambito culturale, sportivo, didattico e inerente alla promozione del territorio.

Il bando prevedeva la possibilità da parte del Comune di erogare, a fronte di adeguata rendicontazione, fino al 50% della spesa sostenuta dalle associazioni.

Sono 17 le realtà che hanno risposto al bando del Comune, entro la data di scadenza, e tutte le domande presentate sono state accolte, nella misura dei fondi stanziati dall’Amministrazione.

Per quanto riguarda il mondo sportivo, sono stati assegnati contributi alle associazioni dilettantistiche Podistica Quarrata, Attivamente (psicomotricità e ginnastica), Progetto Sport (Tennis), Dany Basket, Dojo Ryu (karate), Blu Volley, Olmi (calcio), Giovani Rossoneri (calcio), alla USD Olimpia (calcio), all’AC Quarrata, al Club degli Atleti (atletica leggera).

Relativamente alle realtà culturali, promozionali e ricreative i contributi sono stati chiesti ed ottenuti da Pro Loco Quarrata, Carnevale di Valenzatico, Filarmonica Giuseppe Verdi, Amici di Casa di Zela, Parrocchia di San Germano a Santonuovo (per concorso di poesia e narrativa), Centro commerciale naturale.

[comune di quarrata]