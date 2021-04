Asia Fiammerighi, allieva di Multiverso Danza, ha centrato l’obiettivo. Patrizia Cartei: “È pronta a lasciare il nido e spiccare il volo”

QUARRATA. A 13 anni supera l’audizione della scuola di balletto di Verona per l’anno accademico 2021/2022. Asia Fiammerighi è una allieva della scuola Multiverso Danza di Quarrata e frequenta attualmente la terza media.

Il superamento della audizione avvenuta il 10 aprile scorso con la ammissione al “Balletto di Verona”, centro avviamento professionale per danzatori, nata nel 2010 grazie alla volontà e all’esperienza dei suoi maestri e direttori artistici Eriberto Verardi ed Anna Guetsman darà la possibilità alla giovane danzatrice quarratina di iniziare a frequentare i corsi professionali che saranno correlati da esperienze dirette in palcoscenico grazie agli spettacoli organizzati dalla scuola e dalla compagnia Junior in modo da preparare gli allievi al professionismo.

Asia – ci ha detto la direttrice della scuola quarratina Patrizia Cartei – ha iniziato danza da piccola ed ha seguito con passione tutti i corsi aderendo fin da subito al MIP, un percorso intensivo a cui possono accedere tutti gli allievi e che prevede la preparazione fisica, danza classica, danza contemporanea e danze di carattere.

Ha partecipato a numerosi concorsi sia come solista che in gruppo vincendo anche importanti borse di studio”.

“Ora – aggiunge Cartei – é pronta per lasciare il nido e spiccare il volo. Sabato 10 aprile ha fatto l’audizione per il Balletto di Verona ed è stata ammessa”.

Oltre a Patrizia Cartei gli insegnanti Valentina Pacini, Anna Serova e Mirko Pollinzi, le augurano di trovare nella danza “la realizzazione di tutti i suoi sogni”.

La frequenza ai corsi professionali a Verona sarà pressocchè giornaliera secondo il calendario scolastico, seguendo anche i periodi di festa e le vacanze.

Le lezioni saranno tutte pomeridiane per dare la possibilità agli allievi di frequentare i Licei. Sono previsti in tutto otto anni accademici. Le materie di studio saranno: danza classica accademica, danza di carattere, passo a due, tecnica maschile, danza contemporanea.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]