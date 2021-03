quarrata. A 50 ANNI È MORTA ELISABETTA BARDI

Agente immobiliare a Quarrata, seppur riservata, era molto conosciuta

QUARRATA. “Una grande donna, una guerriera, una amica del cuore Elisabetta lascia un vuoto incolmabile. Nonostante sapevamo la gravità della sua condizione noi amici siamo distrutti”. A 50 anni, compiuti il 1 maggio scorso e da circa un anno colpita da un male incurabile, è scomparsa Elisabetta Bardi. Titolare della agenzia immobiliare E.M. in via Folonica lascia un enorme vuoto nella comunità quarratina.

In passato Elisabetta aveva gestito per qualche anno anche un bar in via Corrado da Montemagno, alcuni negozi per la vendita e il noleggio di videocassette ed era impegnata nella vita politica locale e nell’associazionismo.

Aveva due figli, era sempre gentile e sorridente ma anche molto riservata. Ha affrontato la malattia con grande forza e riservatezza circondata dall’affetto del compagno Erca Mirko, anche lui molto conosciuto a Quarrata.

A Mirko e ai famigliari di Elisabetta le condoglianze mie personali e di Linea Libera.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]