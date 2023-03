quarrata. A 56 ANNI MUORE NOTO AMBULANTE

Gianni Roberto Chessari dal 1982 era titolare di una azienda ambulante nel settore moda donna

QUARRATA. Lutto a Quarrata per la morte a 56 anni di Gianni Roberto Chessari, titolare dal 1982 di una azienda di commercio al dettaglio ambulante nel settore moda donna. Con il suo banco era presente in numerosi mercati e fiere in tutta la Toscana (Prato, Poggibonsi, Siena, Pontedera, Pistoia e Sesto Fiorentino). Abitava nella zona di Violina. Sposato con Rossella Martini lascia una figlia, Martina.

I funerali di Chessari si terranno venerdì 3 marzo. Alle 15 la salma sarà tumulata al cimitero di Santallemura.