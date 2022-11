quarrata. A 57 ANNI MUORE NOTO ASSICURATORE

I funerali di Maurizio Mari si terranno domani 2 novembre alle 10 a Casale di Prato

QUARRATA. Si terranno domani 2 novembre alle ore 10 a Casale di Prato i funerali di Maurizio Mari, noto agente assicurativo scomparso ieri, a 57 anni, molto probabilmente a seguito di un infarto.

Persona sempre gentile e affabile lavorava da tempo a Quarrata nella sede aperta in via Corrado da Montemagno ha collaborato nel tempo nella gestione di polizze assicurative di varie compagnie (fino al 23 marzo scorso era stato titolare della Agenzia Tua). Era da tempo malato di cuore.

La salma è esposta presso l’abitazione in via Traversa delle Caserane 52 a Casale dove viveva.

Ai familiari le condoglianze di Linea Libera.