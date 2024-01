quarrata. A 68 ANNI È MORTA LEA TERZIANI

A Valenzatico si ferma il Carnevale. Attiva nel mondo dell’associazionismo locale. I funerali domani giovedì 25 gennaio alle ore 15 a Valenzatico. Il ricordo del sindaco

QUARRATA. [a.b.] A 68 anni è scomparsa Lea Terziani. Ragioniera con studio in piazza Risorgimento con il marito Fernando Bianchi è stata una delle artefici del Carnevale Rio de Valenzatico, ideato quando i due figli Emiliano e Emily frequentavano le scuole elementari della frazione. Era una persona solare che ha lasciato il segno in tutto quello che faceva. In particolar modo a Valenzatico dove viveva con la famiglia e dove il fratello Leo (presidente della associazione Pro Loco) gestisce la cartolibreria del paese.

Un lutto che colpisce anche l’associazionismo locale che ha sempre potuto contare sul suo apporto e sul suo contributo. Da qualche anno era diventata anche nonna, ruolo che ha ricoperto con grande dolcezza e amore. Da tempo le sue condizioni di salute erano precarie, motivo per cui quest’anno la macchina organizzativa del Carnevale aveva deciso di fermarsi.

“Ci lascia — ha scritto il sindaco Gabriele Romiti — una donna meravigliosa, di grande positività e generosità, che ha dato tanto a Quarrata, sempre impegnata sul territorio, nell’associazionismo, nell’organizzazione del Carnevale di Valenzatico. Ciao Lea, ricorderò sempre il tuo bellissimo volto sorridente”.

La salma si trova esposta alle cappelle del Commiato della Misericordia di Quarrata

Il funerale di Lea Terziani si terrà domani giovedì 25 gennaio alle 15 nella chiesa di Valenzatico.

A Fernando, Emiliano, Emily e al fratello Leo le nostre sincere condoglianze.