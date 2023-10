quarrata. A CASINI DOMANI VENERDÌ PER 6 ORE PREVISTE INTERRUZIONI DI ENERGIA ELETTRICA

L’avviso di e-distribuzione. Le strade interessate

QUARRATA. L’Unità Territoriale Pistoia —Prato di e-distribuzione comunica alla popolazione di Quarrata le interruzioni di energia elettrica previste venerdì 6 ottobre 2023.

L’intervento si rende necessario per lavori sugli impianti.

Di seguito le vie e i civici interessati dalle interruzioni di energia elettrica esclusivamente per le utenze a bassa tensione:

Via Statale

civici: 493, da 501 a 503, 509, 513, 517, 521, da 525 a 531, 499/b, 499/c, 501b, 525a, 527a, 418, 422, da 466 a, 470, 474, da 478 a 494, 498, da 506 a 520, da 524 a 528, da 532 a 536, da 566 a 572, 476a, 476bx, 482a, 486a, 488a, 510a, 510/p, 518a, 518b, 518c, 524a, 570a, 572a, 572d, 572g, 572i, 572l, 572m, 572n, 572p, 572/4

Via Crevalcore

civici: 19, 1a, 2, da 8 a 14, 18, da 22 a 24, 8a, 8b, cant

Via Firenze

civici: da 501 a 511, da 525 a 529, 507b, sn

Via Case Magazzini

civici: 3, 23

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito

www. e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…)

presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

[e-distribuzione]