quarrata. A FERRUCCIA DOMANI TORNA LA FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE

In piazza la benedizione degli animali. E davanti alla chiesa farà ritorno l’antico carro settecentesco – in legno decorato a mano — della Confraternita di Sant’Antonio

QUARRATA — AGLIANA. La frazione di Ferruccia (sia la parte quarratina che quella al di là dell’Ombrone) domani, domenica 21 gennaio, come da tradizione, torna a festeggiare Sant’Antonio Abate, protettore degli animali.

Lo fa rinnovando un appuntamento con la valorizzazione delle radici contadine del territorio. Da più di una trentina di anni a Ferruccia la festa che si celebra il 17 gennaio si svolge solitamente la domenica successiva e vede coinvolta l’associazione Feste Rurali che l’ha ripristinata allo scopo di ricordare insieme agli animali il valore del lavoro e del rapporto con la terra.

Come noto in occasione della festa di San Antonio Abate i contadini portavano animali, foraggi ma anche il pane appena sfornato a benedire in chiesa.

L’associazione locale rispolverando la tradizione domenica 21 gennaio riporterà nella piazza antistante alla chiesa dei Santi Filippo e Giacomo l’antico carro settecentesco – in legno decorato a mano — della Confraternita di Sant’Antonio (trainato da buoi maremmani) con il suo carico di pani per la trentaquattresima edizione della festa che si avvale come sempre del patrocinio dei comuni di Agliana e Quarrata e della collaborazione da parte di Coldiretti Pistoia.

A partire dalle 11 dopo l’arrivo in piazza dell’antico carro della Confraternita di Sant’Antonio trainato da una coppia di buoi maremmani, due asinelli con un accompagnatore che risponderà alle domande dei bambini che potranno avvicinarli ed interagire con loro. Sarà aperta anche la mostra dei disegni dei bambini dell’asilo Ancelle del Sacro Cuore della Ferruccia su San Antonio Abate.

Il programma: alle ore 11 la Santa Messa celebrata da don Marius; alle 11,50 la benedizione dei pani e di tutti gli animali presenti; alle 12 la distribuzione gratuita dei panini benedetti; alle 12,15 l’esibizione della squadra agonistica cinofila dei Carabinieri di Firenze; alle 13 pranzo presso il Circolo Mcl di Ferruccia. In piazza sarà in funzione la macchina delle frugiate.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]