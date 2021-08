quarrata. A FUOCO L’ULIVETA E UNA AREA INCOLTA SULLA COLLINA DEL “CERRINI”

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e della Vab ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente

QUARRATA. [a.b.] Stamani attorno alle 10,30 tra via Santa Lucia e via San Lorenzo in località “Cerrini” ha preso fuoco per cause da accertare una uliveta e un prato incolto. La superficie che è andata distrutta dalle fiamme è stata di circa 13.000 metri quadri.

Le fiamme alte sono stata notate anche a distanza. L’area interessata infatti si trova su una collinetta proprio sopra il centro di Quarrata.

Sul posto a domare l’incendio i vigili del Fuoco di Pistoia e due squadre della Vab (Vigilanza Antincendio boschivo) di Quarrata.

La strada panoramica è rimasta chiusa durante le operazioni di spengimento.

“Con il grandissimo aiuto delle telecamere di sorveglianza Aib e su richiesta del centro operativo aib provinciale – scrivono dalla associazione quarratina – siamo intervenuti in ausilio al 115 di Pistoia con n°2 squadre su un Incendio di Uliveta e vegetazione incolta in località San Lorenzo nel comune di Quarrata.

La tempestività del personale aib ha ridotto la superfice bruciata che è circa 13.000 mq . Grazie ragazzi!”