quarrata. A FUOCO STERPAGLIE NEL TERRENO INCOLTO DI VIA TORINO

Paura stamani all’asilo nido di via Lippi dove i bambini sono stati messi in sicurezza e rimandati a casa

QUARRATA. [a.b.] Stamani tra via Torino e via Bocca di Gora e Tinaia è andato a fuoco una ampia porzione del terreno, fino a pochi anni fa, utilizzato per il Luna Park. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 10. Il fuoco ha minacciato alcune abitazioni e un deposito di autotrasporti. Sul posto i vigili del Fuoco di Pistoia con il supporto di due squadre giunte dal Comando di Prato, due squadre Antincendio Boschivo della Regione Toscana, la polizia municipale e i carabinieri.

Il fuoco sarebbe partito da un albero andando ad interessare anche un giardino condominiale proprio nelle vicinanze della scuola primaria Alberto Manzi di via Torino.

Vicino all’area dell’incendio anche la mensa comunale centralizzata e l’asilo nido comunale che fortunatamente non hanno riportato danni. I bambini presenti sono stati comunque messi in sicurezza e sono stati chiamati i genitori anticipatamente per riprenderli.

L’area che ha preso fuoco da tempo è incolta. Tempo fa Legambiente aveva segnalato anche la presenza di una discarica abusiva all’interno del terreno.