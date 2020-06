quarrata. A LUGLIO CINEMA SOTTO LE STELLE NELLE FRAZIONI E IN CENTRO

QUARRATA. In regime di protezione e di rispetto di quanto previsto dalla normativa per il contenimento dell’epidemia l’amministrazione comunale ha previsto nel mese di Luglio come occasione di incontro culturale per i cittadini una serie di proiezioni cinematografiche all’aperto.

Il cinema sotto le stelle era una delle iniziative inserite tra gli anni 80 e 90 nel programma di “Tizzana Estate”: l’aveva promosso inizialmente il comitato di gestione della Biblioteca Comunale riprendendo una attività itinerante svolta anni prima nelle varie frazioni.

Le stesse proiezioni cinematografiche torneranno ad animare nove serate in varie zone del territorio comunale.

“È un prodotto culturale – si legge nella delibera con cui la giunta municipale fornisce il proprio atto di indirizzo al servizio cultura e sport per l’organizzazione dell’arena cinematografica all’aperto – che permette, al tempo stesso, la fruizione di un bene culturale e l’osservanza di comportamenti e regole che non contrastano con quanto disposto dalle vigenti normative, limitando di fatto il pericolo di contagio tra più persone in quanto le proiezioni verranno organizzate all’aperto, con le sedute distanziate e igienizzate alla fine del loro uso, per un massimo di n. 99 sedute”.

Le proiezioni avverranno in spazi pubblici o tuttalpiù messi a disposizione dalle parrocchie su un camion-cinema nel mese di luglio indicativamente nelle date 2,3,9,10,16,17,23,24 e 30 o 31 luglio in base alla disponibilità del calendario.

Il comune di Quarrata per realizzare l’iniziativa si affiderà ad una società italiana di camion-cinema che si farà carico delle proiezioni oltre a svolgere l’attività tenendo conto della normativa vigente in materia di contenimento dell’epidemia. La società dovrà in particolare impegnarsi a:

realizzare l’arena cinematografica tenendo conto dei distanziamenti previsti dalla normativa di contenimento epidemiologico;

igienizzare prima e dopo ogni proiezione le sedute;

numerare le sedute per permettere un accesso ordinato e corretto al pubblico;

proiettare prima e dopo la proiezione del film una diapositiva che indichi chiaramente i comportamenti da tenere prima, durante e dopo le proiezioni.

Le proiezioni cinematografiche saranno ad ingresso gratuito per il pubblico “nell’ottica di permettere a chiunque, nei limiti dei 99 posti disponibili, l’accesso alla visione, in un momento di incertezza sociale ed economica che impone scelte che tengano conto del cambiamento che si è verificato nello stato sociale”.

L’impegno economico si aggira attorno ai 15 mila euro comprensivi di Iva e tale cifra sarà reperibile nel bilancio annualità 2020 in quanto alcuni progetti previsti in fase di approvazione del bilancio non sono stati realizzati in seguito alle norme che hanno decretato l’emergenza epidemiologica Covid-19.

Andrea Balli

