quarrata. A MONTEMAGNO “OLIONOVO2022”

Domenica 5 febbraio un pomeriggio con protagonista l’olio d’oliva del Montalbano. Torna anche il concorso Oro Verde promosso dall’associazione Agorà Aps

QUARRATA. Il buon olio di oliva delle nostre colline torna ad essere protagonista domenica 5 febbraio al Circolo Acli di Montemagno su iniziativa dell’’Associazione Agorà APS di Quarrata

Una occasione per trascorrere un pomeriggio—- con inizio alle ore 15,30 — partendo dalla lezione che può dare una pianta di olivo, come racconta il libro di poesie di Giuseppe Cinà (Arburu nostru – il nostro albero) che fa da spunto per una conversazione a più voci con l’autore che si cimenterà con Marco Cei, agronomo paesaggista e Maurizio Ferrari, presidente dell’associazione Amo la Montagna APS.

Sono ormai diversi anni che l’Associazione Agorà ha dato vita a OlioNovo, negli ultimi anni in stretta collaborazione con il Circolo Acli APS di Montemagno, con l’intento di valorizzare un prodotto tipico delle nostre colline. E con questo intento è stato riproposto il concorso Oro Verde del Montalbano, iniziativa rivolta sia alle aziende che ai privati che, dopo la pausa di due anni legata alla pandemia, giunge alla sua quarta edizione.

Sotto la guida del dott. Franco Pasquini, capopanel del Comitato di assaggio della CCIAA di Pistoia e Firenze, l’olio di oliva con le sue caratteristiche, proprietà e bontà sarà oggetto di approfondimento con una introduzione alla sua degustazione mediante analisi sensoriale insieme ad uno sguardo sull’andamento dell’annata olivicola trascorsa.

Al termine la premiazione della IV edizione del concorso Oro Verde del Montalbano riservato ad aziende e privati operanti nel comprensorio collinare del Montalbano.

L’iniziativa OlioNovo, che giunge alla sua undicesima edizione, ha il patrocinio del Comune di Quarrata e sarà allietata con intermezzi musicali di Simona Tonini e Lara Tempestini. La partecipazione è libera e gratuita.

Per info: agora.ccp@gmail.com