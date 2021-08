quarrata. A OLMI LA FESTA DEI BAMBINI NOVA 2021

L’associazione formata da famiglie adottive ha scelto di nuovo la struttura del “Parco Verde” per ospitare la propria festa nazionale. Sabato 4 agosto lo spettacolo “Emigranti Express” di e con Mario Perrotta(dalla trasmissione omonima per Radio 2 Rai) e domenica 5 incontro con Manuel Antonio Bragonzi, presidente di Anfad

QUARRATA. Dal 3 al 5 settembre presso il “Parco Verde” in via Galigana a Olmi Quarrata si terrà la Festa Nazionale dei Bambini, festa dell’associazione Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione – Nova.

“Questo anno – spiega Fabrizio Cella – sarà una festa particolare con numeri più ridotti ma il programma è stato realizzato come se la festa fosse quella di sempre”.

Venerdì 3 agosto sarà possibile cenare presso lo stand gastronomico aperto dalle 19,30 alle 22 (prenotazione obbligatoria al numero 0573/72952 dalle 13 alle 23).

Sabato 4 il programma avrà inizio alle ore 15 con l’accoglienza e giochi per bambini e ragazzi. Alle 17 sarà presentato il progetto “In gamba ragazzo” (Emancipazione ed autonomia per i minori svantaggiati nella Repubblica Democratica del Congo) e alle 18 “Ti racconto la mia esperienza di volontario nei sostegni a distanza”.

Dopo la cena si terrà lo spettacolo “Emigranti Espress” di Mario Perrotta, una messa in scena dove l’autore racconta in tre tappe significative un lungo viaggio nel 1980 tra Lecce e Stoccarda via Milano con la messa in atto di un azzardo teatrale, un inseguimento ritmico tra parole e musica “per riprodurre in versione totalmente live ciò che in radio fu il frutto di ore e ore di montaggio certosino”.

“Emigranti Esprèss – spiega Mario Perrotta — pensato per la radio fu la naturale conseguenza di un progetto nato nel 2003 finalizzato alla creazione di due spettacoli teatrali sull’emigrazione italiana del dopoguerra. Quei due spettacoli (Italiani cìncali e La turnàta) sono stati un po’ la mia fortuna, mi hanno fatto conoscere nell’ambiente teatrale e quel successo generò altre occasioni prima inimmaginabili. Tra queste, la possibilità di pensare una trasmissione per Radio 2 Rai e, in seguito, un romanzo per Fandango Libri”.

“In quegli anni insomma, molte cose — continua — sono accadute, tutte molto in fretta, e per poterle tenere tutte assieme senza che prendessero il sopravvento diventando un produrre senza meta, ho dovuto spesso fare appello col pensiero alla radice di quel mio interesse per l’emigrazione: i miei viaggi di bambino sul treno degli emigranti, il ricordo dei loro sguardi “di partenza” e quelli “d’arrivo” e poi, dopo molti anni, il mio tornare sulle loro tracce alla ricerca dei racconti di quella gente, racconti fissati per sempre su centinaia di audiocassette: 150 ore di interviste, raccolte tra il 2002 e il 2003 mentre preparavo il primo dei due spettacoli.

Agli emigranti e alle loro vite coraggiose ho dedicato tutti quei successi e ancora oggi continuo ad arricchire quel progetto con nuovi esiti, l’ultimo dei quali è il debutto nel 2012 di Opera Migrante, un componimento lirico originale per il Teatro Lirico di Spoleto, di cui ho curato testo e regia.

Non so dove ancora mi porterà questo capitolo mai chiuso del mio percorso di uomo di teatro, ma so che manca all’appello il cinema ed è di pochi giorni fa la proposta italo-svizzera di lavorare a un’ipotesi cinematografica de La Turnàta. Insomma: senza fine”.

Lo spettacolo sarà con ingresso ad offerta libera e l’intero ricavato andrà a finanziare i progetti di cooperazione internazionale di Nova Odv Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione.

Domenica 5 settembre alle 9,30 dopo l’accoglienza si terranno giochi per bambini e ragazzi; alle 11 l’assemblea dei soci; alle 13 il pranzo e alle 15,30 l’incontro con Manuel Antonio Bragonzi, presidente di Anfad, attivo dal 2012 nella realtà adottiva. Adottato dal Cile da una famiglia di Milano è autore del libro “Il bambino invisibile”.

La Festa Nazionale rientra tre le attività soggette ad obbligo di green pass.

Nata nel 1984 Nova è una organizzazione di volontariato formata da famiglie adottive che hanno fatto della propria esperienza il punto di partenza per un impegno a tutele dei bambini in stato di abbandono in tutto il mondo:

Info: www.associazionenova.org — fabrizio.cella@associazionenova.org

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]