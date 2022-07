quarrata. A SETTEMBRE ANDRANNO IN FUMO ALMENO 700 ARTIFICI DI VARIO CALIBRO E FORMA

Lo spettacolo pirotecnico si terrà martedì 6 settembre a conclusione del giorno della “Fiera”

QUARRATA. Torna anche questo anno durante la prossima edizione del “Settembre” lo spettacolo pirotecnico a conclusione del giorno della “Fiera”. I fuochi d’artificio sono in programma il prossimo 6 settembre 2022 alle 23,30 nei terreni retrostanti lo stadio comunale Filippo Raciti.

Al momento non si conosce l’esecutore (è in corso infatti in questi giorno la gara per l’aggiudicazione della prestazione) ma già sappiamo la durata dello spettacolo, i costi presunti per farlo e cosa aspettarci.

Per l’utilizzo dei terreni privati dove dovranno essere allestiti i fuochi l’amministrazione comunale si farà nel frattempo rilasciare dai proprietari il nulla osta per il loro utilizzo.

Che piaccia o no (sopratutto agli amanti degli animali ma anche ai volontari di Leganbiente che da sempre denunciano la produzione di fumi e la diffusione in atmosfera di sostanze nocive) lo spettacolo dovrà avere una durata minima di 30 minuti, con n. 3 colpi di avvio, n. 3 colpi di chiusura e pause escluse, “garantendo una continuità nello sparo dei fuochi tale da mantenere costante l’attenzione del pubblico (massimo 5 secondi fra un effetto/quadro pirotecnico e l’altro)”. Secondo le indicazioni date dagli uffici del Comune di Quarrata per la parte pirotecnica alla fine saranno “bruciati” 700 artifici di vario calibro e forma.

Ci sarà una introduzione all’italiana con “vari colpi con tonalità di colori caldi e freddi, tiri singoli con vari calibri e vari disegni, geometrie pirotecniche, giochi sequenziali, salici oro, batteria finale, volata finale, con una scritta finale (che volutamente non sveliamo, ndr) e i soliti 3 colpi finali. Ovviamente l’amministrazione comunale richiede che gli effetti presentati dovranno essere “tra i più suggestivi all’interno di quelli autorizzati ed in linea con le prescrizioni Ministeriali che regolano la materia.

Ma contemporaneamente per lo spettacolo pirotecnico il Comune si aspetta che siano utilizzate tecnologie e strumentazioni innovative per garantire le condizioni di massima sicurezza. Il capitolato prevede tra le altre cose a carico dell’aggiudicatario la bonifica dell’area di sparo e delle zone adiacenti e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose.

A carico del Comune ci saranno gli oneri relativi alle spese per la presenza di mezzi di soccorso, antincendio e di servizio.

E veniamo all’importo contrattuale che prevede un base d’asta fissata in euro Euro 5.300,00 (esclusa Iva) per un totale complessivo di Euro 6.466,00.

L’aggiudicazione del servizio avverrà con procedura negoziata e la scelta del contraente sarà fatta con il criterio del minor prezzo.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]