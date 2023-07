quarrata. A SETTEMBRE SI INAUGURA LA PISTA CICLOPEDONALE “FABRIZIO FABBRI”

Al dirigente sportivo e ciclista professionista quarratino scomparso nel 2019 sarà intitolato un tratto compreso tra la rotonda di via Firenze e via Romano Chiti. La cerimonia è in programma il prossimo 3 settembre alle 18

QUARRATA. Nell’ambito dei lavori di raccordo fra i percorsi protetti ciclo-pedonali di via Firenze (Sp. 44) e di via Larga è stato realizzato un tratto di pista ciclopedonale tra la rotatoria che collega la rotonda di via Firenze con via Romano Chiti.

Suddetto tratto sarà intitolato al dirigente sportivo e ciclista su strada quarratino Fabrizio Fabbri scomparso nel giugno del 2019.. Professionista dal 1970 al 1979, Fabbri fu gregario al servizio di capitani come Felice Gimondi e Francesco Moser.

Dopo il ritiro dalle corse ha ricoperto la carica di direttore sportivo presso squadre ciclistiche professionistiche e dilettantistiche toscane tra le quali l’U.C. Casini-Vellutex, passando poi, nel 1993, sull’ammiraglia della Mapei, e rimanendovi per dieci stagioni, fino al 2002. Ha seguito tra l’altro nel 2003 la Nazionale italiana di ciclismo open, tra le cui file il giovane Damiano Cunego vincerà il Tour of Qinghai Lake.

Nel 2009 salì sull’ammiraglia dell’Amica Chips-Knauf, squadra professionistica poi sospesa dall’Unione Ciclistica Internazionale a metà stagione per motivi economici.

La cerimonia di intitolazione si svolgerà alla presenza delle autorità e dei familiari il 2 settembre alla rotonda di via Firenze con via Chiti alle ore 18.

Il tratto di pista ciclabile ha una larghezza pari a 2,50 metri ed è separata dalla viabilità veicolare tramite un cordolo spartitraffico di 70 centimetri.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]