quarrata. A VIGNOLE IL CONCERTO DI SANTO STEFANO CON I CLASSICI E LE ARIE FAMOSE

La Filarmonica Giuseppe Verdi come ogni anno propone il tradizionale appuntamento alla chiesa di San Michele Arcangelo

QUARRATA. [a.b.] Torna puntuale martedì 26 dicembre alle ore 16,30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Vignole il tradizionale concerto di Santo Stefano con la filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata. Con questo appuntamento, ad ingresso gratuito, lo storico sodalizio fondato nel 1874 nel concludere le attività annuali intende portare i propri auguri a tutta la città e fare nell’occasione un bilancio del lavoro svolto nel corso del 2023. Al concerto – diretto dal maestro Alessandro Francini per la parte strumentale – prenderanno parte anche la cantante Silvia Benesperi, la soprano Veronica Sensorini, i baritoni Stefano Arnetoli e Marco Drovandi, il tenore Sauro Casseri oltre alla corale Auser Masini di Montale e agli allievi della scuola di musica della Filarmonica quarratina.

Il pomeriggio musicale sarà introdotto dalla esecuzione di Albero di Natale da parte degli alunni della seconda C della scuola Don Puglisi di via Santa Lucia, diretti dalla maestra Franca Picchi e si concluderà con il canto Tu scendi dalle stelle eseguito dagli alunni della scuola don Puglisi, dal coro Masini di Montale insieme ai cantanti.

In programma un repertorio di brani natalizi e arie di autori classici. Si va da fantasia Christmas festiival di Anderson al preludio dall’opera I masnadieri di Verdi e alla sinfonia Giovanna D’Arco di Verdi.

Tra le varie arie eseguite non mancheranno O mio babbino caro di Puccini, Amor ti vieta di Giordano, Tu che mi hai preso il cuor di Lehar, Vissi d’arte e E lucean le stelle dalla Tosca di Puccini.

Il concerto, presentato dal presidente della “Giuseppe Verdi” Piergiorgio Borelli, potrà contare sul generoso contributo della Mutua Alta Toscana e del patrocinio del comune di Quarrata.