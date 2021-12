quarrata. A VIGNOLE SI INAUGURA IL FORUM BANCA ALTA TOSCANA

Alle ore 16 di sabato 11 dicembre il taglio del nastro della struttura, che la Banca di credito cooperativo mette gratuitamente a disposizione della Asl Toscana Centro per allestirvi un centro vaccinale anti-Covid

QUARRATA. È in programma sabato 11 dicembre alle ore 16, con una cerimonia aperta ai soci e la partecipazione delle autorità locali, l’inaugurazione del Forum Alta Toscana, l’edificio multifunzionale realizzato da Banca Alta Toscana Credito Cooperativo nell’ambito dell’ampliamento della propria sede di Vignole, a Quarrata.

Si tratta di una moderna struttura che si presta ad ospitare eventi di vario genere e dove si terranno le assemblee dei soci. Il Forum Banca Alta Toscana è dotato di una grande sala con una superficie di circa 900 metri quadrati, che può ospitare fino a 700 persone.

Il consiglio di amministrazione della Banca, dopo un confronto avviato con la Asl Toscana Centro, ha deliberato nei giorni scorsi di mettere gratuitamente a disposizione il Forum per realizzare al suo interno un centro vaccinale anti-Covid.

La Banca Alta Toscana Credito Cooperativo sosterrà a proprie spese anche gli oneri relativi all’energia elettrica e al riscaldamento della struttura, che presenta caratteristiche ottimali per allestirvi un hub vaccinale: ampi spazi modulabili, facile accessibilità anche dai comuni limitrofi delle province di Pistoia, Prato e Firenze, grande disponibilità di parcheggi gratuiti.

“Siamo una Banca di comunità e già nei mesi scorsi, in concomitanza con la fine dei lavori — spiega il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Banci — avevamo candidato questa struttura per ospitarvi un centro vaccinale, consapevoli dell’importanza di progredire nella campagna di immunizzazione contro il Covid. Siamo la stessa Banca che fin dal marzo 2020 e poi anche quest’anno è intervenuta donando 180.000 euro per l’acquisto di ventilatori polmonari per le terapie intensive degli ospedali di Pistoia, Prato ed Empoli e per l’allestimento del centro vaccinale Pegaso di Prato.

Confidiamo, in accordo con la Asl e in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, di riuscire già nelle prossime settimane a concretizzare l’hub vaccinale all’interno del Forum Banca Alta Toscana. In futuro, una volta terminate le esigenze della campagna vaccinale, la struttura potrà essere messa a disposizione della cittadinanza e dell’associazionismo locale per iniziative culturali e sociali di vario genere”.

Il Forum è una tipologia di struttura finora assente a Quarrata ed è stato progettato con le caratteristiche di edificio polifunzionale: le sedute non saranno fissate al pavimento ma, attraverso carrelli, potranno essere spostate e tolte molto velocemente, così da ospitare eventi di varia natura: oltre a convegni, riunioni, incontri, rappresentazioni teatrali, concerti e proiezioni (tipicamente con pubblico seduto), nel Forum Banca Alta Toscana si potranno tenere anche mostre, degustazioni di prodotti, o altre manifestazioni che presuppongono mobilità del pubblico all’interno della sala.

Il Forum si trova al piano terra ed è privo di barriere architettoniche, facilmente agibile anche da persone con ridotta capacità motoria o sensoriale. È dotato di guardaroba, 7 bagni, wi-fi e impianto audio-video. Particolarmente curata l’acustica (livelli di insonorizzazione con tempi di riverbero prossimi a quelli di un teatro) e l’illuminazione naturale attraverso le vetrate laterali e i tagli nella copertura, cui si aggiunge l’impianto a basso consumo con tecnologia a led.

La costruzione è stata predisposta nel rigoroso rispetto dei requisiti igienico-sanitari, antisismici e della vigente normativa antincendio. Sono stati utilizzati materiali ignifughi e sono state previste molte uscite di sicurezza.

