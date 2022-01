quarrata. A VILLA LA MAGIA L’EVENTO CONCLUSIVO DI WELCOME — LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO

La giornata è stata occasione per raccontare l’esperienza di WelComE con le voci della Comunità Educante, e per riflettere insieme sulle prospettive future che il progetto ha aperto per il territorio

QUARRATA. Mercoledì 12 gennaio alle ore 15:00 presso la Limonaia di Villa La Magia a Quarrata si è svolto l’evento conclusivo del progetto WelComE dal titolo “La sfida del cambiamento”.

“WelComE – Welfare e Comunità Educante” è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e portato avanti dalla nostra associazione insieme a 13 partner del territorio a partire dal 2018.

L’incontro è stato occasione per rivivere l’esperienza del progetto attraverso le voci dei protagonisti, e per riflettere insieme sulla sua capacità generativa e sulle opportunità che questa esperienza pluriennale ha aperto per il territorio.

La giornata si è svolta con una prima parte dedicata al racconto delle attività di WelComE attraverso l’esperienza dei ragazzi e degli educatori, seguita dalla presentazione di alcuni primi risultati della valutazione d’impatto del progetto curata dall’Università di Firenze – Dipartimento della Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI).

Sono intervenuti anche il vicesindaco di Quarrata Gabriele Romiti, e, in collegamento, il Presidente di Con i Bambini Marco Rossi-Doria.

La seconda parte della giornata si è incentrata sul tema delle prospettive future aperte dal progetto attraverso la tavola rotonda dal titolo “Welfare e Comunità Educante – Generatività e Innovazione”.

Hanno partecipato al dialogo Rossano Ciottoli – Presidente Cooperativa Sociale Gemma, Lorenzo Zogheri – Presidente Fondazione Caript, Luca Gaggioli – Dirigente ICS Bonaccorso da Montemagno, Lia Colzi – Assessore all’istruzione e alle politiche sociali Comune di Quarrata, Stefano Lomi – Osservatorio Sociale Regionale, Gaetano Giunta (in collegamento) – Segretario Generale Fondazione di Comunità di Messina.

“Quello di oggi non è un momento conclusivo ma un momento di rilancio in avanti” ha dichiarato Daniela Gai, Presidente del Pozzo di Giacobbe e moderatrice dell’incontro – “Non si chiude infatti il processo di cambiamento iniziato con WelComE, un processo che ha visto molte realtà diverse collaborare e che ha generato molto per il territorio. Da queste gemme noi abbiamo intenzione di continuare a lavorare e a impegnarci nella sfida del cambiamento”.

Durante la giornata è stato presentato anche il video documentario “Frammenti di una storia”, che ripercorre gli anni di WelComE raccontando punti di forza e criticità.

La giornata è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Associazione Pozzo di Giacobbe dove rimane disponibile il video integrale dell’incontro.

[ulivi- pozzo di giacobbe]