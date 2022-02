quarrata. ACQUISTATO UN “DOMINIO” PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Come per il precedente fine mandato del sindaco Mazzanti sarà attivo www.quarrataoggi.it

QUARRATA. [a.b.] Su richiesta del Servizio Cultura e Comunicazione, congiuntamente alla segreteria del sindaco il comune di Quarrata ha acquistato per un periodo massimo di 12 mesi il dominio “quarrataoggi.it”.

Il comune, dopo una indagine di mercato su internet, ha individuato quale fornitore la società Aruba Spa che metterà a disposizione come servizi accessori anche il Dns e la email ad un costo irrisorio di 3,99 euro oltre Iva al 22 per cento per i primi 12 mesi.

L’acquisto del dominio è finalizzato a quanto pare alla realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale per il comune di Quarrata che come per il passato, a conclusione del mandato amministrativo del sindaco Mazzanti, comprenderà oltre al sito anche la realizzazione di una brochure per illustrare le attività svolte nel quinquennio dal sindaco e dalla giunta.