quarrata. AGEVOLAZIONE TARI PER LE FAMIGLIE

Dal 10 luglio al 31 agosto raccolta delle domande. I beneficiari troveranno lo sconto nella bolletta del saldo 2023

QUARRATA. Il Comune di Quarrata ha indetto un avviso pubblico finalizzato alla formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari dell’agevolazione tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 660, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La partecipazione all’avviso pubblico è rivolta alle sole utenze domestiche iscritte alla TARI del Comune di Quarrata alla data del 1° gennaio 2023.

L’importo stanziato nel Bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023, per la concessione delle agevolazioni in oggetto è pari ad euro 60.000,00.

In caso di esaurimento delle risorse destinate al finanziamento dell’intervento, l’agevolazione sarà ridotta proporzionalmente, ed in ugual misura, fra tutti i soggetti beneficiari.

I criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni TARI sono stabiliti dalla Delibera della Giunta Comunale n. 117 del 3 luglio 2023. L’agevolazione TARI sarà applicata direttamente dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, Alia Servizi Ambientali spa, nella bolletta a saldo TARI dell’anno in corso.

Chi può presentare domanda

L’opportunità dell’agevolazione TARI è rivolta ai nuclei familiari:

• intestatari al 1° gennaio 2023 di utenza TARI per uso domestico (civile abitazione) nel Comune di Quarrata

• in regola con il pagamento della TARI delle annualità precedenti (è considerato in regola anche il soggetto richiedente l’agevolazione che, alla data di presentazione della domanda, ha in corso o ha iniziato il piano di rateizzazione per la regolarizzazione di annualità pregresse scadute)

• con attestazione ISEE 2023 fino a 15.000 euro oppure non superiore a 30.000 euro se il nucleo familiare ha almeno quattro figli a carico nuclei familiari titolari di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza

Attenzione:

In caso di esistenza di due o più famiglie anagrafiche presso la stessa utenza TARI, il soggetto richiedente, ai fini dell’ammissibilità della domanda, dovrà produrre l’ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda dei diversi nuclei familiari: per ciascun nucleo familiare dovranno essere rispettati i limiti previsti dal presente bando.

In caso decesso del soggetto intestatario dell’utenza TARI, la domanda potrà essere presentata da uno dei coobbligati conviventi (si ricorda, in questo caso, l’obbligo di presentazione della dichiarazione TARI di subentro dell’utenza entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto).

Come è attribuita l’agevolazione TARI

• L’agevolazione TARI 2023 sarà applicata ai beneficiari secondo le seguenti modalità:

riduzione del 100% della quota variabile della tariffa per nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro oppure con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 30.000 euro oppure percettore di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza

• riduzione del 50% della quota variabile della tariffa per nuclei familiari con ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro

Quando presentare domanda

Le famiglie interessate e dotate dei requisiti indicati possono presentare domanda dal 10 luglio 2023 al 31 agosto 2023.

Come presentare domanda

I nuclei familiari titolari di codice utente TARI possono presentare la domanda di agevolazione secondo le seguenti modalità:

• ONLINE: tramite i Servizi Online del Comune di Quarrata autenticandosi con SPID/CIE o CNS

• DI PERSONA: tramite compilazione, sottoscrizione e consegna del modulo apposito disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in Piazza Risorgimento, 40

• VIA PEC: tramite compilazione, sottoscrizione e invio della copia digitale del modulo apposito all’indirizzo comune.quarrata@postacert.toscana.it con indicazione nell’oggetto della dicitura “Domanda di agevolazione TARI – Anno 2023” e copia digitale del documento d’identità del richiedente

• VIA POSTA RACCOMANDATA: tramite compilazione e invio con posta raccomandata A/R dell’originale del modulo apposito debitamente compilato e firmato (farà fede il timbro posta) indirizzata a Comune di Quarrata Vittorio Veneto, 2 – 51039 Quarrata (PT)

Tutta la documentazione e i moduli da compilare sono disponibili sia all’Urp di Piazza Risorgimento, sia online alla pagina https://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11081

Come verificare l’accoglimento della domanda

Al termine del periodo di presentazione delle domande di agevolazione TARI 2023, sarà stilata una graduatoria dei beneficiari. La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata sul sito del Comune di Quarrata.

[notari — comune di quarrata]