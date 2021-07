quarrata. AL BARBA UN NUOVO FONTANELLO PER L’ACQUA DI ALTA QUALITÀ

Sono iniziati ieri, mercoledì 28 luglio 2021, i lavori di realizzazione di un nuovo fontanello nella frazione quarratina

QUARRATA. Si tratta del quinto erogatore presente sul territorio del Comune di Quarrata, dopo quelli di Catena, Valenzatico, Vignole e Quarrata centro. Anche in questo caso erogherà gratuitamente sia l’acqua naturale che quella gassata refrigerata e sarà collocato nei pressi del parcheggio davanti alla chiesa di Santa Maria Immacolata di Barba, in via Statale Fiorentina.

“Sul nostro territorio – spiega il Sindaco Marco Mazzanti – i fontanelli dell’acqua di alta qualità sono largamente utilizzati, basti pensare che nel 2020 hanno erogato quasi un milione e mezzo di litri d’acqua, che equivalgono a quasi un milione di bottiglie di plastica non utilizzate e quindi non prodotte, non smaltite, non trasportate.

Questi dati ci hanno spinto a chiedere a Publiacqua di collaborare per un ulteriore investimento per dotare di un nuovo fontanello un’altra importante frazione del territorio.

Sono molto lieto che i lavori siano già iniziati e mi auguro possano terminare in breve tempo, così da rendere quanto prima operativo anche il quinto fontanello del comune di Quarrata”.

I lavori avranno una durata di circa due mesi, pertanto si prevede la messa in funzione del nuovo fontanello all’inizio dell’autunno.

Il costo per la realizzazione e messa in esercizio del nuovo fontanello è di 30.770 più iva , finanziati per il 60% da Publiacqua e per il 40% dal Comune di Quarrata. A carico dell’Amministrazione comunale saranno anche i costi per gli allacci autonomi per la fornitura idrica, fognaria ed elettrica (circa 2.036 euro), oltre ai costi dell’approvvigionamento idrico e della pulizia e sorveglianza delle aree attigue. I costi relativi all’energia elettrica sono invece a carico di Publiacqua.

[comune di quarrata]