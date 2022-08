quarrata. AL “GRATTACIELO” DI VIA GALILEI COPERTURA ANCORA IN BILICO

Si è in attesa di una squadra attrezzata dei Vigili del Fuoco con scala mobile. Le strade limitrofe restano chiuse. Alle ore 18,30 oltre 70 le chiamate e le richieste di interventi ai Vigili del Fuoco in provincia di Pistoia

QUARRATA. Danni materiali e tanto spavento stamani in via Galilei a Quarrata dove il vento ha divelto una ampia porzione del tetto del condominio “Il Grattacielo”, uno degli edifici più alti di Quarrata. Una buona parte di rivestimento e di intelaiatura metallica è da stamani in bilico, sospesa in alto.

I residenti hanno dovuto aspettare alcune ore prima del sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Pistoia. Ma per ripristinare la situazione di sicurezza si è ora in attesa dell’arrivo di una Scala Mobile “di altezza non indifferente” e di una squadra più attrezzata provenienti da fuori provincia.

Sul posto per accertarsi della situazione di pericolo è arrivato anche il sindaco Gabriele Romiti. Via Galilei e le strade limitrofe sono chiuse da stamani alla circolazione e l’area è continuamente supervisionata.

I Vigili del Fuoco in queste ore sono oberati di richieste di intervento che continuano a giungere alle sale operative dei Vigili del Fuoco di tutti i comandi della Toscana. Alle 18,30 di oggi erano ben 73 le chiamate in attesa e gli interventi in corso di svolgimento in provincia di Pistoia.

“Le richieste di intervento — fanno sapere dai Vigili del Fuoco — sono per tetti divelti, crolli parziali di coperture, alberi caduti, rami pericolanti, alberi caduti rimasti appoggiati a abitazioni, che richiedono uomini e automezzi ed una tempistica di risoluzione importante. Le squadre richieste dalla Direzione Regionale Toscana per supportare le squadre del territorio sono state inviate presso i Comandi di Massa e di Lucca dove si riscontrano i maggiori danni.

In base alle previsioni metereologiche è in arrivo una nuova perturbazione, pertanto i dati sono in costante aumento.

Andrea Balli

