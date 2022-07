quarrata. AL PARCO VERDE HA PRESO IL VIA “CROCE ROSSA IN FESTA 2022”

L’annuale appuntamento del comitato Piana Pistoiese proseguirà fino all’8 agosto

QUARRATA. [a.b.] Il 26 luglio scorso ha preso il via al Parco Verde in via Galigana 417 a Olmi il tradizionale appuntamento con Croce Rossa in Festa.

Fino all’8 agosto saranno in funzione tutte le sere (su due turni, uno alle 19,45 e l’altro alle 20,45) gli stand gastronomici (ristorante e pizzeria) con tantissime prelibatezze preparate dai volontari.

Ogni sera, inoltre, la cucina proporrà un piatto del giorno e nell’area eventi ci saranno appuntamenti con i giovani volontari, la squadra cinofila, oltre a serate di tombola, burraco e ballo.

Prenotazione al numero 0573-72952 (dalle 12:30).

Il comitato Piana Pistoiese Cri ringrazia Archist immobiliare, sponsor ufficiale della festa, che anche per questa edizione ha realizzato tutta la fornitura di magliette per i volontari in servizio.