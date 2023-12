quarrata. AL PARCO VERDE LA CENA SOLIDALE PER LE FAMIGLIE ALLUVIONATE

L’iniziativa in programma domani venerdì 15 dicembre è promossa dagli insegnanti della scuola secondaria Mario Nannini di Vignole

QUARRATA. [a.b.] Venerdì 15 dicembre 2023, alle ore 20, presso i locali del circolo Parco Verde via Galigana Olmi (Quarrata), si terrà una cena solidale a favore delle famiglie alluvionate, organizzata dagli insegnanti della scuola secondaria di primo grado Mario Nannini di Vignole.

Dopo cena sarà allestito anche un mercatino con alcuni oggetti realizzati dai ragazzi con a tema il Natale e la Natura, bisognosa di rispetto, come gli eventi recenti ci dimostrano.

Il ricavato della vendita degli oggetti e della cena verranno consegnati alla Misericordia di Quarrata che provvederà a distribuirlo a famiglie colpite dall’alluvione.

Gli insegnanti ringraziano la cuoca Sandra Lazzerini per la disponibilità a cucinare gratuitamente per 110 persone e la ditta Damaz, nuovo centro risparmio Larciano, per aver fornito gratuitamente tutto l’occorrente per l’apparecchiatura della tavola.