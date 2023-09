quarrata. AL PARCO VERDE LA FESTA DI LIBERETÀ TOSCANA SULLA SALUTE

“Alla nostra salute!”, il 21 settembre si parla di Rsa e politiche per la non autosufficienza. Sarà presente anche il segretario generale Spi Cgil nazionale Ivan Pedretti

QUARRATA. Proseguono le Feste di LiberEtà Toscana, che quest’anno hanno al centro i temi della salute e coinvolgono varie province della Toscana.

Giovedì 21 settembre è in programma la Festa di LiberEtà al Parco Verde a Olmi (via Galigana, 417, Quarrata) a partire dalle ore 9.30, promossa dallo Spi Cgil Toscana e organizzata dallo Spi Cgil di Pistoia e dallo Spi Cgil di Prato.

Sarà presente anche il segretario generale Spi Cgil nazionale Ivan Pedretti.

Si parlerà di Rsa e politiche per la non autosufficienza.

“È un argomento molto sensibile e delicato perché tutti abbiamo una persona anziana in famiglia – affermano Andrea Brachi, Segretario generale Spi Cgil Pistoia e Luciano Lacaria, Segretario generale Spi Cgil Prato – Nelle province di Prato e Pistoia i costi sono molto più alti rispetto alle province confinanti, ad esempio dell’Emilia-Romagna, e molti sono costretti a spostarsi fuori regione. Di recente c’è stato un aumento indiscriminato delle rette, intorno ai 5 euro al giorno, che ha gravato sulle famiglie. Si tratta di una situazione pesante che non è più gestibile, per questo vogliamo che venga affrontata. Nelle scorse settimane c’è stato un accordo tra la Regione Toscana e i gestori delle Rsa da cui il sindacato è stato tenuto fuori: noi invece vogliamo essere coinvolti e presenti con la Regione quando vengono affrontati questi temi”.

La mattinata si aprirà alle ore 9.30 con i saluti del segretario generale SPI CGIL Prato Luciano Lacariae la relazione introduttiva del segretario generale SPI CGIL Pistoia Andrea Brachi. A seguire ci sarà una tavola rotonda, coordinata dal giornalista Franco De Felice, dal titolo “Case senza riposo. Ripensare il ruolo delle Rsa per una nuova politica sulla non autosufficienza”, a cui prenderanno parte Matteo Biffoni, presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato, Enrico Benvenuti, geriatra, Dipartimento di Medicina multidimensionale Usl Toscana Centro, Marisa Grilli, segreteria Spi Cgil Toscana e Serena Spinelli, Assessora regionale alle Politiche sociali. Le conclusioni saranno affidate a Ivan Pedretti, Segretario generale Spi Cgil nazionale.

Al termine dell’iniziativa sarà offerto il pranzo ai partecipanti e nel pomeriggio si canterà e ballerà con “La musica che gira intorno” di Vittorio Bonetti, pianoforte e voce.

[cgil toscana]