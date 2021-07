quarrata. AL PARCO VERDE LA VENTISETTESIMA EDIZIONE DI “PAESE APERTO”

Sarà possibile anche seguire sul maxischermi le semifinali e la finale degli Europei di calcio. Il programma

QUARRATA. [a.b.] Dal 6 al 12 luglio presso il Parco Verde di Olmi (in via Galigana) si terrà la 27esima edizione della Festa di Paese Aperto. Dopo un anno di sosta dovuto all’emergenza sanitaria torna quindi l’appuntamento estivo promosso dall’Asd Olmi e da “Vignole Giovane”.

Tutte le sere rimane aperto lo stand gastronomico con il ristorante e la pizzeria e anche con l’asporto. L’accesso al ristorante e alla pizzeria sarà consentito con prenotazione obbligatoria al bar telefonando allo 057372952 dalle 13 alle 23.

Il ricavato della festa sarà destinato in parte alla manutenzione dell’impianto sportivo e per la iscrizione ai campionati da parte dell’Asd Olmi e per le attività con i giovani della parrocchia di Vignole e per sostenere progetti di solidarietà.

Il programma: domani e mercoledì 7 luglio si maxischermo sarà possibile seguire le semifinali del campionato degli Europei di calcio. Venerdì 9 alle 21 si terrà l’incontro “Collaboratori sportivi in Toscana e in Italia: un patrimonio per lo sport”. Parlerà un rappresentante del Torino Fc, club di serie A.

Sabato 10 invece sempre alle ore 21 “Paese Aperto” ospiterà la festa d’estate della scuola di pattinaggio Skating Quarrata mentre domenica 11 luglio sarà possibile seguire la finale degli Europei sul maxischermo.

Ogni giorno la cucina propone un piatto particolare: il 6, boscaiola e scamerita; il 7, spaghetti alle vongole e fritto misto; l’8, gnocchi alla sorrentina e etrusca; il 9, spaghetti allo scoglio e fritto misto; il 10, tagliatelle al cinghiale e stinco di maiale con patate al forno; l’11, penne alle sette P e fiorentina; il 12, penne alla amatriciana e grigliata mista.