quarrata. AL VIA I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AREA ATTREZZATA PER LO SPORT ALL’APERTO

Sarà ospitata nel giardino Don Giuliano Mazzei in via San Lorenzo

QUARRATA. Sono iniziati questa settimana i lavori di riqualificazione del giardino Don Giuliano Mazzei di via San Lorenzo, che accoglierà due circuiti attrezzati per l’attività sportiva libera all’aperto.

L’area a verde, che si trova nel cuore della città, lungo il torrente Fermulla, ospiterà un circuito a corpo libero, che potrà essere utilizzato da cinque persone contemporaneamente ed anche un’area composta da quattro macchine per l’allenamento isotonico e cardio e da due macchine per l’attività ludico-sportiva rivolta a bambini e a persone con disabilità.

“Sono molto contento – afferma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Gabriele Romiti – che stia prendendo corpo il progetto, deliberato in giunta alcuni mesi fa, di trasformazione dell’area a verde di via San Lorenzo in un giardino accogliente e inclusivo, che potrà offrire gratuitamente a giovani, ma anche a persone più avanti con l’età e con disabilità, strumenti pensati appositamente per l’attività motoria all’aperto.

Il progetto, primo di questo tipo sul nostro territorio, è ancor più importante perché l’area è vicina a molti plessi scolastici e ad altri luoghi vocati all’attività sportiva all’aperto, quali il campo di libero gioco per la pallacanestro ed il sistema di piste ciclabili sul lungofermulla. Con la realizzazione di questa ulteriore area attrezzata, si andrà così a formare, nel centro cittadino, una sorta di polo urbano vocato allo sport libero e per tutti”.

Il progetto. Il circuito dedicato agli esercizi a corpo libero sarà composto da cinque attrezzi: la panca orizzontale, la panca inclinata e tre sbarre orizzontali ad altezze differenziate per lo stretching. Una seconda zona ospiterà altri sei macchinari. Nel dettaglio vi saranno un attrezzo per la camminata cardio, uno squat, un attrezzo per esercizi isotonici delle spalle ed un altro per gli esercizi isotonici alle gambe. Vi saranno poi collocati anche altri due macchinari pensati per le esigenze specifiche dei bambini e delle persone con disabilità: si tratta di un attrezzo per il movimento delle braccia per le persone in carrozzina e l’attrezzo “hip gambe e tronco” pensato per l’attività motoria dei bambini.

In corrispondenza di ogni nuovo macchinario sarà applicato un pannello che ne mostrerà le corrette modalità di utilizzo; vi sarà indicato anche un QR Code attraverso il quale si potrà accedere ad ulteriori informazioni online sul corretto utilizzo degli attrezzi, con video tutorial e schede dettagliate. Tutte le nuove attrezzature saranno conformi alle normative vigenti e realizzate con materiali e tecniche indicati per l’esposizione all’aperto.

Ad integrazione di queste opere, sono stati realizzati anche interventi manutentivi all’interno del giardino, finalizzati a migliorarne la fruibilità, tra cui la sistemazione di porzioni danneggiate della pavimentazione e la ricollocazione di transenne in corrispondenza della zona di ingresso.

Per l’intervento si prevede una spesa complessiva di circa 38mila euro.

[comune di quarrata]