quarrata. AL VIA IL CONFRONTO E IL PROGETTO PER LA RIGENERAZIONE URBANA DI VIA MONTALBANO

QUARRATA. Si è tenuto sabato 21 gennaio, in presenza e online, l’incontro pubblico “Rigenerazione urbana: dalla conoscenza agli interventi per lo sviluppo del territorio di Quarrata”, che ha visto la partecipazione di circa 110 persone e l’intervento di numerosi relatori.

L’evento rappresenta, inoltre, il punto di partenza del processo partecipativo “Mobilitiamoci! Processo di rigenerazione urbana di Via Montalbano” in accompagnamento al progetto di rigenerazione urbana, promosso dall’ente comunale con il sostegno dell’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione e affidato alla Società Avventura Urbana S.r.l.

Il processo partecipativo sarà strutturato in tre fasi distinte: la fase “Misurare”, volta a intercettare i bisogni e le necessità della popolazione; la fase “Cucire e assemblare”, che prevede la realizzazione di laboratori di co-progettazione con gli attori del territorio; la fase “Consegnare”, in cui i risultati del processo partecipativo saranno presentati alla cittadinanza in occasione di un incontro pubblico conclusivo.

Dopo i saluti del Sindaco Gabriele Romiti, sono intervenuti il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia Angelo Vaccaro, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Presidente della Fondazione CARIPT Lorenzo Zogheri, l’Assessore Edilizia, Urbanistica e Programmazione Territoriale di Quarrata Simone Niccolai e Avventura Urbana, che curerà il processo partecipativo.

La seconda parte dell’incontro ha visto i contributi degli esperti: Stefano Mirti di Id-Lab e Presidente di Fondazione Milano, Giorgio De Ambrogio di K-City, Simone Gheri, Direttore Generale Anci Toscana, ed Eleonora Giannini, dell’Università degli Studi di Firenze.

L’incontro è proseguito con una tavola rotonda volta ad approfondire esperienze e buone pratiche di rigenerazione urbana tramite l’intervento di una platea eterogenea di professionisti del settore, composta da Serena Zarrini (Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Pistoia), Riccardo Luca Breschi (Architetto e progettista del Piano Operativo di Quarrata), Riccardo Baracco (Incaricato Anci Toscana Rigenerazione Urbana), Giovanni Palchetti (Presidente GEA) e Valerio Barberis (Assessore all’Urbanistica e all’Ambiente del Comune di Prato).

La chiusura della tavola rotonda è stata affidata a Stefano Mirti, che ha sottolineato la necessità di capire in quale direzione Quarrata intende andare per riattivare Via Montalbano e più in generale l’intero tessuto urbano.

I lavori si sono conclusi con i saluti di Patrizio Mearelli, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici di Quarrata.

È possibile consultare la registrazione dell’incontro al seguente link:

https://drive.google.com/file/d/1lLmKECzbZnRBjaEqI8cJIcL6Fxk0jG2C/view?usp=share_link

[notari — comune di quarrata]