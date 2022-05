quarrata. AL VIA LA RACCOLTA DI ASSORBENTI “SERVONO A TUTTE”

Fino al 30 giugno in alcune supermercati del territorio. Quanto raccolto sarà poi ridistribuito dall’Emporio Sociale

QUARRATA. Ne arrivano pochi, e quando ci sono spariscono subito. Gli assorbenti sono costosi e poco sostenibili, e, purtroppo, quelli che abbiamo all’Emporio Sociale non sono mai sufficienti. Ma restano un prodotto indispensabile per tutte le donne.

Per questo abbiamo lanciato la prima raccolta di assorbenti a favore dell’Emporio Sociale di Quarrata!

Abbiamo coinvolto alcuni supermercati del territorio che nel periodo dal 3 maggio al 30 giugno 2022 ospiteranno la raccolta.

Tutti possono partecipare acquistando gli assorbenti al supermercato e lasciandoli nell’apposita box posta dopo le casse, o consegnando la merce ai volontari presenti dopo averla acquistata, proprio come per una normale raccolta alimentare. I prodotti saranno poi consegnati all’Emporio Sociale che li metterà a disposizione delle famiglie in difficoltà di Quarrata.

I supermercati aderenti sono:

CONAD CITY – Via Roma, 39 – tutti i giorni

PAM – Via Statale, 173 – tutti i giorni

COOP – Via Scopelliti, 32 – il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30

È possibile anche acquistare gli assorbenti in autonomia e portarli direttamente all’Emporio Sociale negli orari di apertura. (Lun 16-19, mer 9-12, ven 15-18).

Aiutaci a garantire la presenza di questo prodotto così importante anche sugli scaffali dell’Emporio Sociale di Quarrata. Gli assorbenti servono a tutte!

INFORMAZIONI

La campagna è promossa dall’associazione Pozzo di Giacobbe in collaborazione con le altre realtà che quotidianamente sostengono l’Emporio Sociale di Quarrata: Cooperativa Gemma, Croce Rossa, Misericordia, Casa della Solidarietà, Caritas Parrocchiale di Quarrata. Oltre al supporto del Terzo Settore del territorio, l’Emporio Sociale può contare sul fondamentale sostegno del Comune di Quarrata per l’acquisto dei beni di prima necessità da distribuire alle famiglie.

