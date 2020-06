quarrata. AL VIA LE ISCRIZIONI PER I CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI

QUARRATA. Da oggi, 11 giugno, fino a mercoledì 17 giugno sono aperte le iscrizioni per i centri estivi Arcobaleno (bambine e bambini di 3 anni iscritti ai nidi comunali) e Gufo Saggio (bambine e bambini da 3 a 6 anni).

Per inviare la richiesta di iscrizione occorre riempire l’apposito modulo, che può essere scaricato direttamente dal sito del Comune di Quarrata (pagina in home page) o ritirato in forma cartacea all’Urp o agli uffici del Servizio Pubblica Istruzione, ed inviarlo via email all’indirizzo istruzione@comune.quarrata.pt.it; via pec all’indirizzo comune.quarrata@postacert.toscana.it, o consegnarlo a mano in forma cartacea all’ufficio protocollo in via Vittorio Veneto, 2.

Per i bambini di 3 anni (o che compieranno 3 anni nel periodo di svolgimento del centro estivo) già iscritti ai nidi d’infanzia comunali sarà attivato il centro estivo “Arcobaleno” presso la struttura educativa di via Lippi.

Per i bambini da 3 a 6 anni che frequentano le scuole per l’infanzia, invece, sarà aperto il centro estivo “Gufo saggio”, che potrà ospitare fino a 75 bambini su quattro plessi: scuola dell’infanzia di Barba (15 posti), scuola dell’infanzia di Catena (20 posti), scuola dell’infanzia di Valenzatico (20 posti), scuola dell’infanzia Luciano Caramelli di via Dante a Quarrata (20 posti). Sia l’Arcobaleno che il Gufo Saggio saranno attivi dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì, dal 22 giugno al 31 luglio. L’iscrizione potrà essere di una sola settimana fino all’intera durata del centro, cioè 6 settimane. A tutti i bambini sarà distribuita una merenda di metà mattinata. Non è previsto il pranzo. Il costo sarà di 15 euro per l’iscrizione e di 25 euro per ogni settimana (5 euro al giorno).

Nei prossimi giorni saranno aperte le iscrizioni anche per i centri estivi per bambine e bambini dai 6 ai 14 anni, che si svolgeranno dal 22 giugno al 31 luglio, per un totale di 140 posti.

