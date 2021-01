quarrata. ALIA, NUOVA SEDE PER L ’INFOPOINT

Da giovedì scorso il servizio sarà svolto presso i nuovi locali Urp in piazza Risorgimento

QUARRATA. Da giovedì scorso lo sportello al cittadino di Alia Servizi Ambientali nel comune di Quarrata, ha una nuova sede, presso i locali comunali URP. L’utente potrà recarsi all’InfoPoint presso la Palazzina Lenzi ubicata in via Trieste, angolo Piazza Risorgimento, accedendo dall’ingresso di via Trieste n.3 (di fronte all’Ufficio Polizia Municipale).

L’orario di apertura, come consueto, sarà ogni 3° giovedì dalle 08.30 alle 12.30.

All’InfoPoint gli utenti possono ritirare sacchi azzurri per la raccolta porta a porta e ricevere informazioni sulle diverse modalità di raccolta differenziata, sui servizi di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade, sulla raccolta dei rifiuti ingombranti, oltre ad effettuare segnalazioni e reclami.

L’accesso è libero, rispettando le consuete norme di prevenzione: indossare la mascherina di protezione, rispettare la fila osservando il distanziamento fisico e seguire le indicazioni degli addetti.

[alia servizi ambientali]