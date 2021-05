quarrata. ALIENAZIONE EX CASELLI, ULTIMI GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il 19 maggio prossimo sarà aggiudicata l’asta e si saprà qualcosa di più sul destino dell’immobile di via Larga. Alcune domande sono rimaste in sospeso

QUARRATA. Si terrà il prossimo 19 maggio alle ore 10 presso la sala riunioni dell’Azienda Usl Toscana centro, Dipartimento Area Tecnica, palazzina n. 12, Via di San Salvi n. 12 Firenze l’aggiudicazione della asta pubblica ad unico incanto della alienazione dell’ex Ospedale Caselli. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida “purchè questa sia ritenuta congrua dalla azienda Asl Toscana Centro”. “Il verbale di aggiudicazione in fase di apertura delle buste – si precisa negli atti del bando stesso – non avrà gli effetti del contratto di compravendita e non è vincolante per l’azienda”. Sarà quindi necessario successivamente procedere alla sottoscrizione dell’atto di compravendita. Resta inteso che l’immobile sarà alienato “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”.

Se il 19 maggio si saprà il nome di chi si occuperà del recupero dell’immobile realizzato (almeno nel corpo principale “storico” su tre livelli) con i fondi e le offerte dei quarratini coloro che intendono acquistare quello che resta dell’ex Ospedale quarratino avranno tempo per presentare le proprie offerte entro e non oltre le ore 12 di venerdì 14 maggio “secondo le modalità indicate nel disciplinare”. Ricordiamo che il prezzo base d’asta del lotto ammonta a 360 mila euro e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior prezzo a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa “ovvero il prezzo più elevato, purché almeno pari a quello posto a base d’asta, formulata secondo quanto previsto nel disciplinare”.

“L’immobile secondo quanto si legge nel disciplinare stesso — non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) per cui non trovano applicazioni le disposizioni di tutela di cui al Titolo I del D.Lgs. 42/2004 stesso”.

Per la Asl e per il disciplinare stesso dunque l’ex Caselli non rientra tra gli oggetti della tutela in quanto non presenterebbe “interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

Quarrata rischia dunque di perdere la propria memoria nonostante le firme raccolte, le proteste dei comitati costituitisi, i consigli comunali.

Nel disciplinare non si fa tra l’altro alcun accenno neppure alla dichiarazione di intenti stipulata nel luglio 2018 tra l’Ausl Toscana Centro, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, il Comune di Quarrata e la Società della Salute Pistoiese circa la riqualificazione dell’ex Ospedale Caselli di Quarrata e la sua trasformazione in una struttura di co-housing rivolta alle persone anziane.

Non è stato chiarito poi da nessun ente se parte dei oltre tremila metri quadri come richiesto a suo tempo dai sindacati “rimarranno bene comune a disposizione del pubblico e della collettività e soprattutto se “rimarranno ancora valide le finalità che furono alla base iniziale del desiderio iniziale di Gianbattista Caselli”.

Vedi anche:

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]