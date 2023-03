quarrata. ALLA SCUOLA PRIMARIA DE ANDRÈ INAUGURATA LA NUOVA AULA POLIVALENTE

“Un ambiente di apprendimento innovativo”. Fondamentale il contributo della Fondazione Caript

QUARRATA. Inaugurata nei giorni scorsi alla scuola primaria De Andrè di Santonuovo la nuova aula polivalente Girotondo Faber, uno spazio in cui i bambini possono apprendere, sperimentare e imparare lavorando in gruppo.

Questo bellissimo spazio, dove si trovano spazi dedicati alla musica, alla comprensione del nostro sistema solare, alle arti manuali, alla lettura, al canto, è stato realizzato grazie ad un contributo di oltre 17 mila euro della Fondazione Caript con il bando Scuole in Movimento a cui la “De Andrè” ha partecipato con un bellissimo progetto.

Il contributo della Fondazione è stato destinato all’acquisto degli arredi e degli strumenti della piazza coperta.

Alla cerimonia di inaugurazione oltre al dirigente scolastico Luca Gaggioli sono intervenuti il sindaco Gabriele Romiti e l’assessore alla Pubblica Istruzione Anna Maria Turetti insieme ai rappresentanti dei genitori, insegnanti e alunni.

“Sono stato davvero felice di aver preso parte a questa giornata di festa! – ha dichiarato il sindaco Romiti. Un grazie alla scuola, alle insegnanti, al dirigente Luca Gaggioli, ai genitori, perchè se tutto questo è stato possibile, lo è stato grazie al lavoro di tutti!”.