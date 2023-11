quarrata. ALLA “TRANQUILLONA” DI FERRUCCIA L’INCONTRO PUBBLICO CON AUTOLINEE TOSCANE

All’appuntamento in programma domani martedì 21 novembre interverranno anche il vicepresidente della Provincia Gabriele Giacomelli, i sindacr di Quarrata Gabriele Romiti e di Larciano Lisa Amidei. L’incontro vedrà la presenza dei rappresentanti degli utenti del servizio di trasporto locale

QUARRATA. Domani martedì 21 novembre alle ore 21 al Circolo Anspi La Tranquillona in via Brana 260 a Ferruccia (piazza della Chiesa) ci sarà un incontro pubblico sul TPL a cui interverranno il vice presidente della Provincia Gabriele Giacomelli , due funzionari di Autolinee Toscane, i sindaci di Quarrata e Larciano, i consiglieri regionali.

Un’occasione per un confronto con le famiglie della zona per segnalare le varie problematiche riscontrate dalla partenza del T2 del 2 Novembre.

Per l’occasione sono stati prefissati due portavoce per linea che spiegheranno tutti i disagi subiti dagli utenti raccolti in questi giorni nel gruppo libero di WhatsApp ad oggi costituito da oltre 260 membri.

Sulla situazione dei trasporti pubblici su gomma in particolare nel comune di Quarrata nei giorni scorsi era intervenuto anche il presidente della Regione Eugenio Giani: “Il servizio ha presentato criticità con limitazioni e soppressioni a causa dell’alluvione e nei giorni seguenti le irregolarità sono perdurate principalmente a causa delle assenze del personale di Autolinee Toscane per i danni subiti personalmente e per l’impossibilità di raggiungere il lavoro in sicurezza.

Come Regione abbiamo chiesto ad Autolinee Toscane di attivarsi per incrementare i mezzi a disposizione. Le criticità dell’alluvione si sommano a quelle legate alla ristrutturazione del servizio con il progetto di rete T2, già oggetto di segnalazioni. L’azienda insieme a Provincia e Comune ha già apportato alcune modifiche agli orari delle corse scolastiche. Abbiamo istituito un tavolo di monitoraggio con l’azienda e gli enti locali a scadenza settimanale. Restiamo impegnati nel risolvere le criticità residue”.

“Come assessore al traffico, trasporti e tpl del comune di Serravalle Pistoiese — scrive Maurizio Bruschi — sarò presente con dei cittadini che hanno voglia di collaborare per migliorare la situazione attuale sul TPL.

Il nostro comune ha segnalato da tempo le mail dove segnalare disagi e problematiche. Domani sera chiederemo se ci sarà bisogno anche un incontro da effettuare a Casalguidi.

Con Anci abbiamo anche segnalato al presidente Giani la situazione attuale perché non è un problema locale ma in tutto il territorio regionale”.

Andrea Balli

