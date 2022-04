quarrata. ALLERTA METEO ARANCIONE, SCATTA LA MAXI ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE NELLA PIANA

A promuoverla sabato e domenica prossimi la Croce Rossa Italiana comitato regionale della Toscana

QUARRATA. Sarà un’allerta meteo arancione, per forte vento e abbondanti precipitazioni, a dare il via sabato sera e poi domenica mattina alla maxi-esercitazione di protezione civile “Fenice2”, organizzata dalla Croce Rossa – Comitato Regionale della Toscana sul territorio della Piana Pistoiese.

La Sala Operativa della Cri Piana Pistoiese, che ospita l’evento sul proprio territorio e nella propria sede, avrà il compito di allertare la sala regionale nelle prime ore della mattina di domenica, chiedendo il supporto delle squadre speciali del Comitato Regionale della Croce Rossa Toscana , quali i piloti di droni (operatori SAPR), le squadre di soccorso con mezzi e tecniche speciali (SMTS), gli operatori per il salvataggio in acqua (Opsa), le unità cinofile, gli operatori per i Beni Culturali e gli operatori del Nucleo Batteriologico Chimico e Radiologico (NBCR).

La maxi-esercitazione vedrà impegnata la Croce Rossa Toscana nella giornata di domenica per testare la capacità ed i tempi di risposta dei propri uomini e mezzi in caso di emergenze legate ad eventi atmosferici avversi e ai conseguenti rischi idraulici e idrogeologici. All’esercitazione parteciperanno i Vigili del Fuoco del Comando della Direzione Regionale Toscana, dirigenti e funzionari del Settore Protezione Civile della Regione Toscana, personale e attrezzature di ASL Toscana Centro e Citta Metropolitana.

“Vista la frequenza con la quale si verificano eventi atmosferici avversi di una certa rilevanza e che investono i territori provocando danni a cose e persone, l’Area Operazioni Emergenze e Soccorso della Croce Rossa Toscana ha progettato questa esercitazione con una serie di scenari addestrativi che serviranno a verificare le nostre procedure di attivazione e di intervento – spiega il Delegato Tecnico Regionale Andrea Marchi —.

In particolare, l’esercitazione servirà anche a testare le attività dei coordinatori e degli operatori altamente specializzati, quali Opsa, SMTS, SAPR. NBCR e Unità cinofile. Inoltre per la prima volta impiegheremo il Nucleo Beni Culturali, operatori specializzati nella salvaguardia delle opere d’arte in caso di calamità, ed in particolare testeremo la nuova attrezzatura fornita a CRI da Regione Toscana”.

