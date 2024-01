quarrata. ALLUVIONE DI NOVEMBRE 2023: IL PUNTO SUI LAVORI SEGUITI DAL CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO VALDARNO

Sul territorio quarratino interventi di somma urgenza per un milione 400 mila euro. Ecco dove

QUARRATA. Superata la primissima fase emergenziale continua il lavoro di somma urgenza per il ripristino delle condizioni strutturali delle arginature affidate alla riparazione a cura del Consorzio di Bonifica; sulle altre somme urgenze individuate è intervenuto e sta continuando a lavorare direttamente il Genio Civile della Regione Toscana.

A Quarrata lavori ultimati sull’argine dello Stella a Casini (20 mila euro) e a Catena (100 + 100 mila euro), sulla Senice zona Via Nuova (20 mila euro), sull’Impialla zona Viale Europa per la rimozione di un ponticino crollato in alveo (9 mila euro) e sulla Fermulla in località Pollaiolo dove è stata completata la rimozione del materiale vegetale presso la bocca tarata e fatte alcune sistemazioni migliorative (50 mila euro).

Lavori in corso sul Fosso Morione in località Palaie per la ricostruzione di diversi tratti degli argini (400 mila euro), sul Fosso delle Mullina in Via Folonica dove sono da ripristinare muro e argine danneggiati dall’evento meteo e al Ponte alla Zoppa di Lucciano per diversi ripristini (200 mila euro) e sui fossi Barberoni e Fermulla tra Quarrata e Carmignano con diffusi interventi di ripristino delle scarpate arginali lungo i tratti vallivi e ricucitura della rotta arginale lungo il fosso minore detto Gigarello (500 mila euro).

