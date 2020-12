quarrata. ALTRI SETTE ABBANDONI DI RIFIUTI IN ZONE ISOLATE

Legambiente Quarrata: “Non abbasseremo la guardia ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti”

QUARRATA. Altre sette abbandoni di rifiuti in zone isolate e in forte degrado. Il territorio quarratino, sia nella piana che in collina, continua ad essere deturpato a conferma della mancanza di cultura ambientale. Legambiente Quarrata torna a far sentire la propria voce contro i “cittadini incivili” e contro coloro che, forti da una parte della mancata sorveglianza e dall’altro dalla assenza di segnalazioni su movimenti sospetti in zone impervie sono riusciti di nuovo a farla franca.

“Se prima i rifiuti venivano lasciati da tutte le parti ora – spiegano dalla associazione quarratina – vengono abbandonati per la maggior parte in posti molto isolati per non dare nell’occhio e per non richiamare l’attenzione di coloro che si stanno invece impegnando a salvaguardare il territorio. Si tratta di abbandoni recenti come si evince dalle tracce dei copertoni dei mezzi di trasporto lasciati sul terreno sia sui sentieri che sulle strade pubbliche e private percorse”.

“Solo con l’aiuto dei cacciatori della zona e di alcuni cittadini – continua l’associazione – è stato possibile per i nostri volontari le nuove discariche abusive”. Sono state raggiunte e monitorate da Daniele Manetti, Marco Antonio Ascani e Benedetta Vellas domenica scorsa.

Il sopralluogo effettuato ha riguardato:

Su via Cancherini e ai bordi della strada in prossimità di un edificio abbandonato sono stati rilevati calcinacci, vasche da bagno, materiale in presunto cemento amianto, prodotti per l’edilizia, manufatti in plastica, televisori e rimanenze di prodotti chimici.

Su un sentiero (lato destro di via della Costaglia provenendo dalla SR 66 vicino al ponte sul torrente Colecchio) rifiuti anche in forte degrado, nascosti fra la vegetazione con materassi, prodotti plastici e sacchi neri e sempre nella zona al termine del sentiero in mezzo ad un campo prodotti casalinghi, giocattoli, mobili, sacchi neri:

In via Molin Nuovo fra Catena e Caserana in prossimità dell’argine in sinistra idraulica del fosso Quadrelli vicino al ponte all’interno di un vivaio abbandonato sono stati riscontrati materassi, prodotti plastici, pannellature in materiale composito e oggettistica varia.

In via del Goraio, prodotti plastici, sacchi neri, materassi, pannellature ed un serbatoio.

A Colle in via Fontemorana Spazzavento tanti sacchi neri fra il folto della vegetazione. Legambiente ne ha individuati una ventina. Ad una prima occhiata da lontano non sembrano contenere scarti tessili.

In via Larga, altri calcinacci, presunto cemento amianto, prodotti plastici, sacchi neri.

A Montorio in via Rio della Trace un intero letto con materasso e rete.

“In questo periodo particolare dominato dal Covid – spiega Daniele Manetti – non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia da questi abbandoni di rifiuti.Torno a ripetermi visto che ancora in tanti non hanno capito il messaggio che da tempo stiamo lanciando sul territorio: coloro che compiono questi atti fanno un enorme danno al territorio e possono essere responsabili della diffusione di un rischio chimico e biologico, dell’inquinamento del territorio.

Noi come Legambiente non molleremo la presa e continueremo ad essere presenti e a portare avanti i nostri progetti”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]